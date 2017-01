Basel Stomp kehrt zurück nach Basel

Das Rhythmusspektakel Stomp gastiert vom 10. bis 15. Januar im Musical-Theater Basel.

Basel – Das furioseste, originellste und witzigste Rhythmusspektakel der Erde kehrt zurück in die Schweiz. Stomp sorgt vom 10. bis 15. Januar im Musical-Theater Basel für staunende Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte Lachmuskeln. Die Geschichte von Stomp ist voller Superlative. Während der Abschlussfeierlichkeiten der Olympischen Spiele 2012 in London etwa begeisterte Stomp 80 000 Zuschauer im Olympic Stadium. Über eine Milliarde Menschen auf allen Kontinenten saßen gebannt vor den TV-Bildschirmen, als vierzig Stomp-Akteure die gigantische Party einläuteten. Der weltweite Erfolg jedoch ist für Luke Cresswell und Steve McNicholas, die beiden kreativen Köpfe hinter Stomp, kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen. Denn ihre unerreichte Klangperformance ist tief in ihrem Herzen ein höchst lebendiges Etwas, das sich beständig fortentwickelt. Sie steht niemals still und hüpft, springt, rutscht und hämmert sich im wahrsten Sinne ihren Weg nach vorn durch immer neue Klangwelten.

Was vor 25 Jahren mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist heute zu einem unendlichen Klangkosmos geworden, in dem sich vom rhythmischen Stillleben bis zum harmonischen Höllenlärm alles findet, was aus den Dingen des Alltags akustisch herauszuholen ist.

Dabei spannt sich der Bogen von einer hauchzarten Serenade auf Streichholzschachteln über eine kleine Nachtmusik mit Zeitungspapier und ein klanglich wie optisch zündendes Feuerzeug-Stakkato über im Flug bearbeitete Farbeimer und Trommelarien auf riesigen, um die Hüften gehängten Gummischläuchen bis hin zu einem aufreibenden Mülltonnen-Scheingefecht mit Knalleffekt. „Das ist der Reiz von Stomp“, bekennt Luke Cresswell. „Wir verwenden Dinge, die jeder täglich benutzt. Man muss nur ihr Potenzial erkennen.“ Und dieses Potenzial scheint sich nie zu erschöpfen.

Musical-Theater Basel, 10. bis 15. Januar, Dienstag bis Freitag 19.30 Uhr, Samstag 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag 14.30 und 18.30 Uhr.Eventim 01805/57 00 70 (0,20 Euro/Anruf aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf aus den Mobilfunknetzen) sowie www.eventim.de