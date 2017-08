Binzen Sportlicher Rentner (80) mit Fahrrad auf der Autobahn A 98 unterwegs

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der A 98 zwischen Lörrach und Eimeldingen ein Mann mit einem Fahrrad unterwegs sei.

Eine Streife fuhr die Strecke ab und sichtete bei Binzen eine Person, die neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen in Richtung Lörrach ging und ein Fahrrad schob, wie es im Polizeibericht heißt.Die Streife hielt an und befragte den Mann. Der 80-Jährige gab an, dass er einen Arzttermin in Lörrach habe und in Binzen versehentlich auf die Autobahn gelangte.Als er sich seines Fehlers und der Gefahr bewusst wurde, sei er abgestiegen und schob seinen Drahtesel neben der Fahrbahn bis zur nächsten Ausfahrt.Die Ordnungshüter und ein Team der Autobahnmeisterei brachten den rüstigen Rentner samt Fahrrad zur nächsten Ausfahrt.Dort verabschiedete sich der sportliche Senior unter großem Dank und radelte in Richtung Lörrach davon.