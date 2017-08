Basel Sperrung der Rheintalstrecke hat schwerwiegende Folgen für den Güterverkehr

Die Sperrung der Rheintalstrecke bringt den Güterverkehr aus der Schweiz mehr und mehr in die Bredouille. Unternehmen fürchten um ihre Reputation. Aber die Ausweichmöglichkeiten sind beschränkt.

Die Sperrung der Rheintalstrecke bei Rastatt ist für den Güterverkehr ein Desaster. "Das ist die Hölle", kommentiert Irmtraut Tonndorf, Sprecherin der Schweizer Hupac Gruppe, die im Normalfall 70 Prozent ihrer bis zu 110 Züge täglich auf der Oberrheinstrecke laufen lässt. Die SBB kommunizieren ebenfalls eine "starke Betroffenheit"; auch die Berner BLS Cargo, die pro Woche normalerweise rund 140 Züge auf der Achse fährt, beklagt in einer Mitteilung "massive Auswirkungen" und moniert, dass eine so "wichtige Strecke" gesperrt wird, ohne dass ein Umleitungskonzept bestehe.

Der Lastwagenverkehr auf der A 5 ist für Ferienzeiten dieser Tage vergleichsweise rege. Das sind vermutlich erste Folgen des – aus Sicht des Güterverkehrs – größten anzunehmenden Unfalls (GAU), der längerfristigen Sperrung der Rheintalstrecke. Hupac etwa bietet Kunden inzwischen an, Ladungen im Badischen Bahnhof in Basel oder in Singen abzuholen, respektive anzuliefern. Das aber sei allenfalls für Kunden aus Süd- und Mitteldeutschland bis ins Rhein-Main-Gebiet eine Notlösung, schildert Irmtraut Tonndorf. Grundsätzlich haben die Unternehmen ohnehin größtes Interesse, Alternativen auf der Schiene anzubieten. Schließlich sei es "extrem einfach, Waren an die Straße zu verlieren, aber um ein Vielfaches schwieriger, sie wieder auf die Schiene zu holen", erläutert Stefanie Burri, Sprecherin von BLS Cargo.

Diese Ausweichrouten aber sind rar gesät. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) vom Dienstag sind auf der Rheintalstrecke täglich bis zu 200 Güterzüge unterwegs. Die SBB Cargo und die für Transitverkehr durch die Schweiz zuständige SBB Cargo International gehen in ihrem Zuständigkeitsbereich nach Angaben von SBB-Sprecher Christian Ginsig von 600 betroffenen Zügen pro Woche aus. Inzwischen seien zwar erste "einzelne Züge" von SBB Cargo International mit Diesellokomotiven bespannt über die Strecke Schaffhausen, Singen, Horb, Tübingen und Stuttgart umgeleitet worden. Mittlerweile stelle die SBB insgesamt 36 Trassen pro Tag auf der Route via Schaffhausen zur Verfügung, teilt die BLS ergänzend mit. Das aber bleibt ein "Tropfen auf den heißen Stein", sagt Irmtraut Tonndorf – zumal in Italien die Woche um Ferragosto (15. August) die absolute Ferienwoche ist, und das wirtschaftliche wie öffentliche Leben am Apennin ruhen, wie hierzulande zwischen Weihnachten und Neujahr. Saisonal bedingt verkehrten aktuell deutlich weniger Züge als im Regelfall, räumt denn auch die DB ein. Mit anderen Worten: Der wirkliche High Noon im Nord-Süd-Güterverkehr beginnt nächste Woche. Und sollte es der Bahn nicht gelingen, die Havarie, wie zunächst prognostiziert, bis 26. August zu beheben, was inzwischen in Frage gestellt wird, wird’s richtig eng.

Die Bahn setzt da einstweilen auf "die großflächige Umfahrung, aber auch auf Verlagerung auf andere Verkehrsträger", teilte sie mit. Insgesamt könne sie 200 Umleitungstrassen mit unterschiedlichen Anforderungen anbieten, die am Freitag, 18. August, vergeben werden sollen. Dazu gehören im Übrigen diverse, die über Basel nach Metz und von da weiter nach Mannheim und in die Beneluxstaaten führen. Eine Frage aber ist, wer die Kosten solcher Umleitungen zahlt. Aus Sicht der BLS sind diese allemal "dramatisch aufwändig und teuer", schildert Stefanie Burri – zumal die Unternehmen gegebenenfalls noch Parkgebühren für notgedrungen stillstehende Güterwaggons zahlen müssen, ergänzt Irmtraut Tonndorf. Zwar können die Mehrkosten nach Eisenbahnrecht auf die Kunden abgewälzt werden – indes nur mit deren Zustimmung und die geben längst nicht alle. Allein die BLS gehen für sich denn auch von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus, über den mit der DB-Netz geredet werden solle, kündigt Burri weiter an.

Viel größere Sorgen aber bereiten Bahn- wie Logistikunternehmen, die langfristigen Folgen dieser Havarie. Zwar seien die Kunden noch vergleichsweise gelassen, schildert Stefanie Burri. Doch die Nervosität steige. Tatsächlich sei die Panne und vor allem das damit verbundene, nicht zuletzt von der DB zu verantwortende Chaos ein "schwerer Rückschlag" für die Bemühungen, Schwerverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, befindet Irmtraut Tonndorf. Angesichts der Erfahrungen überlegten sich die Kunden das künftig vermutlich lieber zwei Mal, fürchtet sie. Auch Stefanie Burri sorgt sich vor allem "um die Reputation der Schiene". Das könnte langfristig denn auch der folgenschwerste Schaden dieser Betriebsstörung werden.