Hausen im Wiesental So feiert Hausen Johann Peter Hebel

Mit vielen Veranstaltungen hält die Gemeinde im Wiesental von 6. bis 10. Mai das Erbe des Dichters Johan Peter Hebel aufrecht. Beginn des Veranstaltungsreigens ist am Freitag, 6. Mai, mit dem Hebelabend, das Hebelfest wird am 10. Mai gefeiert.

Hausen im Wiesental (rl) Zu Ehren von Johann Peter Hebel (1760 bis 1826) wird jährlich am 10. Mai, Hebels Geburtstag, das Hebelfest in Hausen gefeiert. Alle zwei Jahre wird der Hebelpreis des Landes Baden-Württemberg verliehen. Ferner verleiht die Gemeinde Hausen jährlich am Hebelabend (dem Samstag vor dem 10. Mai) die Hebelplakette. Weitere Ereignisse des Hebelfestes sind ein Kinderumzug in Tracht und das Hebelmähli, das von der Basler Hebelstiftung ausgerichtet wird.

Hebelabend: Das Hebelfestes 2017 beginnt am Freitag, 5. Mai um 20 Uhr im Literaturmuseum Hebelhaus mit einem Gespräch mit dem Preisträger Hebelplaketten-Träger 2017 geben.

Das Hebelfestes 2017 beginnt am Freitag, 5. Mai um 20 Uhr im Literaturmuseum Hebelhaus mit einem Gespräch mit dem Preisträger Hebelplaketten-Träger 2017 geben. Verleihung der Hebelplakette: Dieser erhält die Auszeichnung am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr beim Hebelabend in der Festhalle Hausen. Bürgermeister Martin Bühler überreicht die Plakette, die Laudatio hält Wilfried Schläpfer, durch das Programm führen Katrin Behringer und Attila Saadaoui.

Dieser erhält die Auszeichnung am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr beim Hebelabend in der Festhalle Hausen. Bürgermeister Martin Bühler überreicht die Plakette, die Laudatio hält Wilfried Schläpfer, durch das Programm führen Katrin Behringer und Attila Saadaoui. Hebelfest: Seit 157 Jahren feiert das ganze Dorf an jedem 10. Mai den Dichter mit einem Fest: Trachten und Festwagen zeigen Szenen und Motive aus Hebels Gedichten und den Kalendergeschichten, und die Kinder verkleiden sich als Hans und Vreneli. Die Basler Hebelstiftung spendiert den Alten Mannen des Dorfes das „Hebelmähli. Das Hebelfest ist, da neben Baslern auch Elsässer mitbeteiligt sind, ein echtes Regio-Fest

Das Hebelfest am Mittwoch, 10. Mai, (Hebels 257. Geburtstag) beginnt mit dem Wecken durch die Hebelmusik Hausen um 6 Uhr. Um 9.30 Uhr ist die Hebelfeier im Kindergarten. Um 11.45 Uhr beginnt die Feier in der Festhalle. Anschließend findet das „Hebelmähli“ im katholischen Pfarrheim und im Feuerwehrsaal das „Dichtermähli“ statt. Ab 15 Uhr ist Umzug der Kinder durchs Dorf mit anschließenden Darbietungen in der Festhalle.

Gottesdienst und Schatzkästlein: Am Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, findet in der evangelischen Stadtkirche in Lörrach der Hebelgottesdienst des Lörracher Hebelbundes statt. Um 11.15 Uhr beginnt im Dreiländermuseum das „Schatzkästlein“ des Hebelbundes Lörrach mit Verleihung des Hebeldanks.

Hebel in Hausen