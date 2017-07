Steinen Seltsamer Tanz im Freien ruft Polizei auf den Plan

Am Montagmorgen beobachtete ein Bürger bei der Wiesentalhalle in Höllstein eine Szene, die ihm sehr merkwürdig vorkam.

Ein ihm unbekannter Mann sang Bäume an und machte dabei seltsame Bewegungen, die an einen Tanz erinnerten.Dem Beobachter kam das nicht ganz geheuer vor, weshalb er den Polizeiposten informierte. Eine Streife kam vor Ort und fand die Mitteilung bestätigt.Die Beamten überprüften den Mann und stellten fest, dass alles in Ordnung war.Der 62-Jährige vertrieb sich die Wartezeit mit Entspannungsübungen und Selbstverteidigungstechniken, die er ansonsten im Wald absolviert.Die Ordnungshüter ließen den Mann weiter trainieren und setzten ihre Streife fort.