Kleines Wiesental Sekundenschlaf: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Gartenmauer

Von seiner Müdigkeit übermannt wurde am frühen Sonntagmorgen ein 23-jähriger Autofahrer.

Dieser befuhr gegen 6.23 Uhr mit seinem Suzuki die Schopfheimer Straße (L139) in Wieslet in Richtung Tegernau. Nach Angaben des 23-Jährigen nickte er am Steuer ein.In der Folge kam das Auto bei der Einmündung Bündefeldstraße von der Fahrbahn ab und krachte anschließend frontal gegen eine Gartenmauer.Zum Glück wurde der 23-Jährige hierbei nur leicht verletzt, während an seinem Auto Totalschaden entstand.Der junge Mann wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben.