Efringen-Kirchen Schwerer Verkehrsunfall - drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagmorgen ereignete sich an der Einmündung K6351/K6327 (zwischen Egringen und Holzen) ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Menschen verletzt und etwa 25000 Euro Schaden verursacht.

Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr kurz vor 10.30 Uhr einen Feldweg und bog in die Kreisstraße ein. Hierbei übersah er einen in Richtung Kandern fahrenden Geländewagen und kollidierte mit ihm.Durch die hohe Aufprallwucht wurde der VW von der Straße in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der Geländewagen drehte sich um 180 Grad und kam völlig demoliert auf der Straße zum Stillstand.Beide Fahrer und ein Mitfahrer im VW wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand vermutlich Totalschaden.Neben der Polizei waren der Rettungsdienst samt Notärztin und die Feuerwehren aus Egringen und Schallbach im Einsatz.