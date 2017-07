Malsburg-Marzell Schwer verletzter E-Bike-Fahrer schleppt sich zwei Kilometer in nächsten Ort

Schwer verletzter E-Bike-Fahrer schleppt sich zwei Kilometer in nächsten Ort

Am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr, stürzte ein 58 Jahre alter Mann alleinbeteiligt mit seinem E-Bike auf dem landwirtschaftlichen Weg Kromersweg. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Mann schleppte sich dann in die circa zwei Kilometer entfernte Ortschaft Lippisbacherhöfe, wo er durch Ersthelfer gefunden wurde.Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg verlegt, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.