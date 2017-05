Todtnau Schweizer beherrscht seinen 530-PS-Boliden nicht und baut Unfall

Ein Schweizer Autofahrer ist am Samstag mit seinem 530-PS-Wagen auf der L 149 von Bernau in Richtung Präg von der Fahrbahn abgekommen.

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Schweizer Staatsbürger mit seinem 530-PS-Boliden die L 149 von Bernau in Richtung Präg.Vor einer scharfen Rechtskurve schaltete er einen Gang runter. Da fast zeitgleich der Kompressor einsetzte und aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit, konnte der Fahrer den Pkw nicht mehr kontrollieren, das Heck brach aus und er kam nach links von der Fahrbahn ab.Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei erhob eine Kaution in Höhe von 170 Euro.