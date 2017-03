Basel Schweiz verbietet Veranstaltung der türkischen Grauen Wölfe

Die Schweiz hat eine Veranstaltung der als extremistisch eingestuften türkischen „Grauen Wölfe“ verboten.

Nach den neuesten Entwicklungen habe es Sicherheitsbedenken gegeben, hieß es am Freitag von der Polizei. Die als „kulturelles Event“ angekündigte Veranstaltung hätte am Samstag in Reinach im Kanton Basel-Landschaft an der Grenze zu Baden-Württemberg stattfinden sollen. Bis zu 500 Personen waren erwartet.Im Schweizer Fernsehen bestritten die Organisatoren, dass bei der Veranstaltung für das türkische Referendum über die Verfassungsreform geworben werden sollte. Erst am Donnerstag waren in Österreich zwei Konzerte türkischer Musiker aus dem nationalistischen Umfeld der „Grauen Wölfe“ abgesagt worden.