Basel Schmuggler will Grenzkontrolle umgehen und flüchtet zu Fuß

Trotz eines Wendemanövers konnten Schweizer Grenzwächter und deutsche Bundespolizisten einen Schmuggler anhalten. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

In der Nacht auf Montag führten Schweizer Grenzwächter und deutsche Bundespolizisten nach dem Grenzübergang Basel-Hiltalingerstrasse eine gemeinsame Kontrolle durch. Dabei sahen sie, wie sich ein Fahrzeug von Deutschland kommend der Kontrollstelle näherte, plötzlich ein Wendemanöver vornahm und zurück in Richtung Deutschland fuhr.Der Lenker wollte sich mit diesem Manöver der Kontrolle entziehen und fuhr durch eine Fahrverbotsstraße in Richtung Hafengebiet. Die Grenzwächter konnten sehen, wie er das Fahrzeug parkte und sich über die Gleise der Hafenbahn zu Fuß entfernte. Nach kurzer Suche wurde der 49-jährige Deutsche entdeckt.Bei der anschließenden Kontrolle des abgestellten Kleintransporters stießen die Grenzwächter auf mehrere Schachteln, welche bis unters Dach aufgestapelt waren. In diesen befanden sich mehrere Dutzend Kilogramm Fleischwaren, rund 120 Liter Spirituosen, über 100 Liter Rotwein und Champagner sowie rund 50 Kilogramm weitere Lebensmittel.Aufgrund der großen Menge an sichergestellten Waren wurde die Zollfahndung kontaktiert. Diese leitete die weiteren Maßnahmen ein. Der Schmuggelversuch kommt den Lenker teuer zu stehen. Nebst einer Kaution von mehreren tausend Franken wegen des Warenschmuggels musste der Lenker wegen Missachtung des Fahrverbots und Überlandung des Fahrzeugs zusätzlich mehrere hundert Franken bezahlen.