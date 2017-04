Schliengen Schadensträchtiger Einbruch in Winzergenossenschaft

Schadensträchtiger Einbruch in Winzergenossenschaft

Die Winzergenossenschaft Schliengen war in der Nacht zum Donnerstag Zielobjekt von Einbrechern.

Die Einbrecher drangen nach Aufhebeln einer Tür in den Bürotrakt ein und durchwühlten alles. Des Weiteren versuchten sie einen Tresor aufzuflexen, was ihnen nicht gelang.Daraufhin gaben die Einbrecher auf und flüchteten ohne Beute. Bei der Besichtigung des Tatortes wurde noch eine aufgetretene Kellertüre festgestellt.Der angerichtete Schaden ist beträchtlich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über auffällige Beobachtungen in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Winzergenossenschaft.Polizeiposten Markgräflerland, 07626/977800.