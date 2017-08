Kandern Schadensträchtiger Einbruch in Alten- und Pflegeheim

Schadensträchtiger Einbruch in Alten- und Pflegeheim

Das Alten- und Pflegeheim im Papierweg war in der Nacht zum Donnerstag Zielobjekt von Einbrechern. Diese gingen professionell, schnell und zielgerichtet vor.

Durch nahezu geräuschloses Aufbohren eines Fensters stiegen die Täter in den Verwaltungstrakt ein. Aus diesem entwendeten sie einen Tresor und transportierten ihn mit einem Fahrzeug ab.Nach Sachlage waren mehrere Täter am Werk. Eine Anwohnerin vernahm um 1.15 Uhr Stimmen und Geräusche aus dem Tatortbereich. Kurz darauf fuhr ein Fahrzeug in Richtung Ortsmitte davon.Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.Polizeiposten Markgräflerland, 07626/977800.