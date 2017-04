Basel S-Bahn-Tunnel soll Badischen Bahnhof und Bahnhof SBB in Basel verbinden

Eine unterirdische S-Bahn-Linie ist in der Großstadt Basel in Planung. Das so genannte Herzstück soll bis zu zwei Milliarden Franken kosten.

Das „Herzstück“ ist im Rat des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) angekommen. Die geplante unterirdische S-Bahn-Verbindung zwischen dem Basler Badischen Bahnhof und dem Bahnhof SBB, die diesen Namen trägt, stand auf der Agenda der 38. Plenarversammlung des Districtsrats. Vorgestellt wurde der Sachstand des Milliarden-Projekts, das mit Horizont 2030/2035 realisiert sein soll, den trinationalen Räten von Rudolf Dieterle.

Basel werde, sofern die Bevölkerungsentwicklung, die Arbeitsplätze und mit ihnen die Pendlerströme wie erwartet weiter deutlich zulegten, in absehbarer Zeit extreme Verkehrsprobleme bekommen, darüber herrscht unter den Beteiligten weitgehend Einigkeit. Dasselbe gilt für die Erkenntnis, dass ein gut ausgebautes S-Bahnnetz zumal für die hier auch von ihrem Umland abhängige Kernstadt Basel einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstelle. Bei der Bahn fehle indes ein „Mittelverteiler“, so Dieterle. „Wir haben heute zwei Durchgangsbahnhöfe, die primär als Sackbahnhöfe betrieben werden“, erklärte der Koordinator, das sei äußerst ineffektiv. „Wir sollten sehen, dass wir weniger wenden und herumstehen.“

In einer Volksabstimmung war das Mammutprojekt mit einem bisher veranschlagten Kostenrahmen von 3,6 Milliarden Franken im Februar 2014 angenommen worden. Auch die Kantone Basel-Stadt und Baselland haben klar zugestimmt und insgesamt 30 Millionen Franken für die Vorfinanzierung zugesagt. Während es in Basel aber durchaus auch an Skeptikern und Gegnern des Projekts nicht mangelt, werden im Umland die Vorzüge gesehen. Umso mehr gelte es eine weitere klare Botschaft an die Regierung in Bern zu richten, dass man sich grenzüberschreitend einig sei, so Dieterle: „Das Herzstück ist ein Projekt zum Wohle der ganzen Agglomeration.“

Bekanntlich setzt die links-grüne Basler Regierung auf eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Auch mit der Unterstützung und Finanzierung der beiden grenzüberschreitenden Tramlinien nach Weil am Rhein und Saint-Louis hatte sich insbesondere der Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements Hans-Peter Wessels (SP) aber schon reichlich Zorn bei denjenigen zugezogen, die die Grenzen lieber wieder dichter machten. Die Befürworter drängen dagegen auf Eile, steht doch der nächste Schritt im landesweiten Programm „Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur“ (Fabi) schon in den Startlöchern und geht als „STEP 2030“ im dritten Quartal in die Anhörung, die Schweizer Parlamentsentscheiden vorangeht. Das gut ausgearbeitete Projekt müsse in Bern deshalb vor dem 30. Juni vorliegen, sagt Dieterle. Ein erstes 53-seitiges Papier wurde schon im Dezember überbracht. Das Konzept sollte indes noch einmal überarbeitet werden. Noch offen sind die genaue Linienführung und die Haltestellen sowie die Lösungen bei den beiden Bahnhöfen, die als Tiefbahnhöfe angeschlossen werden könnten.

Während der deutsche Districtsrats-Vizepräsident und Bürgermeister von Bad Bellingen, Christoph Hoffmann (FDP), das Projekt ausdrücklich begrüßte, appellierte der Basler SP-Großrat Tim Cuénod noch einmal ausdrücklich an die Nachbarn in Deutschland und der Schweiz, das „Herzstück“ nach Kräften zu unterstützen, da es ja auch ihnen nutze, wenn etwa der Euro-Airport dereinst angeschlossen sei, der Hochrhein und das Wiesental. An eine finanzielle Beteiligung an den Kosten des auf 1,5 bis zwei Milliarden Franken geschätzten Tunnels ist dabei nicht gedacht. Anders sieht es aus bei der zum optimalen Funktionieren nötigen Infrastruktur jenseits der Grenzen.