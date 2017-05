vor 1 Stunde SK Basel Rotlichtverstöße: Polizei verhängt 564 Bußen innerhalb von drei Stunden

Während einer Kontrolle auf der A2 in Basel hat die Verkehrspolizei am Montag 564 Autofahrer festgestellt, die das Fahrstreifenlichtsignal missachtet haben. Ihnen droht nun eine Ordnungsbuße in der Höhe von 250 Franken wegen Nichtbeachtens eines Lichtsignals.