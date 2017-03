Robert Zollitsch predigt zum Patrozinium in Stetten

Emeritierter Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch predigt beim Patrozinium der Stettener Kirche St. Fridolin. Kirche war bis auf den letzten Stehplatz gefüllt

Lörrach-Stetten (dsr) Hohen Besuch hat es in Stetten gegeben: Am Sonntag war der emeritierte Erzbischof und ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, zu Gast in St. Fridolin. Dementsprechend war die Kirche bis zum letzten Stehplatz gefüllt.

An diesem Sonntag feierte die Gemeinde wie jedes Jahr das Hochfest ihres Patrons. Es ist Brauch, dass dafür ein ranghoher kirchlicher Würdenträger eingeladen wird. Dieses Mal hielt deshalb der emeritierte Erzbischof von Freiburg, Robert Zollitsch, die Predigt. Darin ging es um das Erbe St. Fridolins, der im sechsten Jahrhundert aus Irland nach Gallien und ins Land der Alemannen gekommen war. Im französischen Poitiers entnahm er die Gebeine des dort begrabenen Heiligen Hilarius. Anschließend gründete er auf seinen Reisen mehrere Kirchen, die er diesem weihte. Er selbst zählte zu den wichtigsten Missionaren unter den damals noch vielen heidnischen Germanen. Zollitsch hob hervor, dass es nicht wirtschaftliche Not oder Abenteuerlust gewesen seien, die Fridolin zu seiner Missionsreise getrieben hätten. Er habe nichts von den Menschen in Gallien und am Oberrhein nehmen, sondern ihnen etwas geben wollen. Er sei von dem Wunsch erfüllt gewesen, den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Auf dieses Erbe berufen sich heute zahlreiche Kirchengemeinden am Ober- und am Hochrhein, deren Gründung auf St. Fridolin zurückgeht. Daran zu erinnern, sei der Anlass für das jährliche Hochfest des heiligen Fridolin. Um dem besonderen Charakter des Gottesdienstes Ausdruck zu verleihen, waren die Besucher im Anschluss noch ins Gemeindehaus zum gemeinsamen Essen eingeladen.