Kreis Lörrach Rennen um Zentralklinikum: Lörrach wähnt sich als Gewinner

Lörrachs OB Jörg Lutz ist sich sicher, dass das neue Zentralkrankenhaus des Landkreises Lörrach in seiner Stadt gebaut werden wird. Sowohl in der Matrix, als auch beim Votum der Klinikmitarbeiter liege Lörrach deutlich vor den Standorten in Schopfheim und Rheinfelden.

Bei der Standortentscheidung für das neue Zentralklinikum läuft alles auf den Standort Lörrach zu. Nach einer Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag und der nichtöffentlichen Kreistagssitzung am Mittwochabend ist sich OB Jörg Lutz sicher, dass die neue Klinik in Lörrach gebaut wird. „Es wird eine solide Entscheidung für Lörrach geben“, kommentiert der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz die Situation im Gespräch mit dieser Zeitung. Lutz selbst war zwar am Mittwochabend wegen seiner Befangenheit als Lörracher OB ebenso wie die anderen beteiligten Stadtoberhäupter nicht bei der nichtöffentlichen Kreistagssitzung zugegen, doch er bestätigte, dass bei der Bewertungsmatrix Lörrach den Vorsprung noch einmal ausgebaut hat.

Nach Informationen dieser Zeitung kommt Lörrach nach der Einarbeitung ergänzender Fakten auf 86,2 von 100 Punkten, Schopfheim, das wegen des neuen Gutachtens zu den Grundwasserströmen nicht mehr ausgeschlossen ist, liegt bei 78,6 und Rheinfelden bei 75,4 Punkten. Lutz betonte, dass Lörrach sowohl bei der Bewertungsmatrix deutlich vorne liege, als auch beim Votum der Klinikmitarbeiter. Diese hätten sich „deutlich“ für Lörrach ausgesprochen. Über die Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag sagte Lutz nichts. Er verriet allerdings, dass ihn das Ergebnis dieser Sitzung ebenfalls zufriedengestellt habe.

Bei der Entscheidung am 5. April geht Lutz nun davon aus, dass es ein klares Votum für den Standort Lörrach geben wird, auch wenn bei der nichtöffentlichen Kreistagssitzung am Mittwochabend keine Probeabstimmung erfolgt ist. Als einen deutlichen Fingerzeig kann auch die Formulierung des Beschlussvorschlags gewertet werden. Demnach geht es am 5. April nicht mehr um eine Abstimmung zwischen allen drei Vorschlägen. Vielmehr empfiehlt die Landkreisverwaltung dem Kreistag, für Lörrach zu stimmen. „Der Beschlussvorschlag ist so in Ordnung“, sagte Lutz, „und er wird in dieser Form durchgehen“.

Lutz wiederholte in diesem Zusammenhang seine schon mehrfach formulierte Position, dass Lörrach und somit das Oberzentrum Lörrach-Weil der natürliche Standort für das Zentralklinikum sei. Dies sehe auch die Landesplanung so vor. Andere Standorte hätten nur dann in Betracht kommen können, wenn Lörrach kein geeignetes Gelände hätte anbieten können. Doch mit der bereits weitgehend erschlossenen Fläche im Entenbad liege ein guter Grundstücksvorschlag vor. Neben den Aspekten der Landesplanung habe die Matrix einen klaren Vorsprung für Lörrach ergeben. Schließlich könne man sich bei der Standortentscheidung auch nicht einfach über das „starke Votum des Aufsichtsrats“ (Lutz) hinwegsetzen. Für ihn persönlich sei es wichtig, dass er den Standort Lörrach nicht nur als OB forciere, sondern auch als Aufsichtsrat und somit aus Kliniksicht dahinter stehen könnte. „Es geht um die beste Lösung, ich kann da ja nicht einfach einen anderen Hut aufsetzen, je nachdem, in welcher Rolle ich bin“, sagte Lutz.