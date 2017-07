Todtnau Reh auf Fahrbahn: Drei Kinder werden bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seiner Familie die B 317 vom Feldberg in Richtung Todtnau, als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn auftauchte.

Kurz vor dem Ortsteil Fahl musste der Autofahrer einem Reh ausweichen, welches auf der Fahrbahn stand und kollidierte in der Folge mit einer Mauer.Die drei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren im Fond des Wagens wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, das Reh ging unverletzt flüchtig, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.