Bad Bellingen Porschefahrer mit Alkoholfahne und 34 Stundenkilometern zu schnell auf der Autobahn

Die Autobahnpolizei hat am Mittwochabend einen Porschefahrer auf der A5 gestoppt. Er war deutlich zu schnell unterwegs und hatte Alkohol getankt.

Kurz vor 22 Uhr am gestrigen Abend wurde auf der A5 ein Porschefahrer von der Autobahnpolizei angehalten, da er zulässige Höchstgeschwindigkeit Höhe Neuenburg am Rhein um 34 km/h überschritten hatte.Bei der Kontrolle des 52 Jahre alte Fahrers wurde vom kontrollierenden Polizeibeamten Alkohol gerochen. Der beweissichere Alcomat hielt einen verfahrenserheblichen Wert von 0,6 Promille fest, wie die Polizei mitteilr.Da der Lenker keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Kaution von 670 Euro begleichen.