Steinen/Lörrach Polizei sucht Tankstellenräuber mit Phantombild - Belohnung ausgesetzt

Mit einem Phantombild hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt. Damit erhofft sie sich, den Tankstellenräuber zu fassen, der in den vergangenen Monaten mehrere Tankstellen in der Region überfallen haben soll.

vermutlich Deutscher, spricht aktzentfreies Deutsch

ca. 165 cm groß, normale Statur

ca. 25 Jahre alt

bei einer Tat im März 2017 hatte er einen Oberlippenbart

schwarze Turnschuhe, Nike oder Adidas, zuletzt mit weißen Schnürsenkeln

möglicherweise trug er bei der ersten und der letzten Tat unter seiner Oberbekleidung ein sogenanntes "Morphsuit" (Fasnachtskostüm mit Maske), einmal rot, einmal schwarz

Seit Oktober 2016 kam es Steinen-Höllstein (9. Oktober 2016 und 8. März 2017) und Lörrach (28. Juni 2017) zu Überfällen auf Tankstellen, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Ein weiterer Überfall ereignete sich am 10. Januar 2017 in Riehen in der Schweiz. Der maskierte Täter betrat immer kurz vor Geschäftsschluss die Tankstellen und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe, zuletzt mit einem Fahrtenmesser.Bei einem Überfall konnte der Täter unmaskiert gesehen werden. Das beigefügte Phantombild wurde aufgrund der Zeugenangaben erstellt.Von dem mutmaßlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:Bei der Bekleidung sind folgende Auffälligkeiten wiederkehrend:Bei der ersten Tat verwendete er eine Schreckschusspistole, Marke Walther P99, in der auffälligen Farbgebung bicolor (schwarzes Griffstück, silberfarbener Schlitten).Beim letzten Überfall benutzte er ein Fahrtenmesser. Es konnte dem Hersteller Victorinox zugeordnet werden. Möglicherweise handelt es sich auch um einen Nachbau.Von Seiten eines Tankstellenpächters wurde eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgelobt.Das Kriminalkommissariat Lörrach hat zur Klärung dieser Taten die Ermittlungsgruppe Tankstelle eingerichtet. Diese nimmt unter der Telefonnummer 07621/176-0 Hinweise entgegen. Sie können sich auch an den Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen wenden, Telefonnummer 07761/934-500.