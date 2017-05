Maulburg Polizei ermittelt wegen Vandalismus und Diebstahl im Wildgehege

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter am Wildgehege im Gewann "Schlatt" das Eingangstor und rissen eine Preistafel ab.

Auf dem Hochwasserdamm wurde eine Schilderstange umgebogen und eine Hinweistafel beschädigt. Von einer Schafweide am Hochwasserdamm wurde ein Weidezaungerät der Marke "Ako" mit zugehöriger Autobatterie entwendet.An der Einmündung Wiechser Straße wurde ein "Robidog" zerschlagen. An dieser Stelle wurde ein alter, rostiger Zimmermannshammer aufgefunden.Weiterhin wurden an einem in der Straße "In der Brunnstube" geparkten VW Golf beide Rücklichter zerstört. Hier kommt als Tatwerkzeug ebenfalls der aufgefundene Hammer in Frage.Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07622/666980).