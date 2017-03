Efringen-Kirchen Polizei ergreift unfallflüchtigen Autofahrer - Alkoholtest zeigt mehr als 1,8 Promille an

Polizei ergreift unfallflüchtigen Autofahrer - Alkoholtest zeigt mehr als 1,8 Promille an

Erfolgreich verlief in der Nacht zum Montag in Efringen-Kirchen die Suche nach einem unfallflüchtigen Autofahrer.

Um 23 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben ein Auto an der Einmündung von der Straße "Im Ölgarten" in die Kreisstraße 6223 in die Leitplanken gefahren sei.Danach sei eine Person ausgestiegen und weggerannt und das Auto davongefahren. Die Polizei fahndete sofort und hatte Erfolg.Das gesuchte Auto und zwei Männer wurden gesichtet und kontrolliert.Bei ihnen handelte es sich um die Fahrzeuginsassen. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Beim Fahrer wurde ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt.Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lörrach eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.