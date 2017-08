Kanton Basel-Landschaft Nationalfeiertag mit Folgen: 21-Jähriger wird von Feuerwerkskörper schwer verletzt

Am Montagabend gegen 18 Uhr kam es auf dem Dorfplatz in Brislach (Kanton Basel-Landschaft) zu einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft brannten mehrere Jugendliche auf dem Dorfplatz in Brislach verschiedene Feuerwerkskörper ab.



Dabei explodierte ein Feuerwerkskörper in der Hand eines jungen Mannes. Der 21-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu und musste mit der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen werden.

Vier weitere Personen wurden bei der Explosion leicht verletzt. Sie mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden, konnten das Spital aber inzwischen wieder verlassen.Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht, wie die Kantonspolizei mitteilt.