Istein Nächtlicher Klopfer weckt Frau und ruft Polizei auf den Plan

Ein ungutes Gefühl überkam eine in Istein wohnhafte Frau in der Nacht zum Freitag. Sie vernahm kurz vor 1.30 Uhr eigenartige Klopfgeräusche, die vom Balkon der über ihr gelegenen Wohnung kamen.

Die Frau informierte die Polizei, worauf eine Streife anrückte und der Sache nachging. Die Beamten trafen einen Mann an, der sich als "Klopfer" outete, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Weil er sich ausgesperrt hatte, klopfte er bei seinem Nachbarn, da dieser einen Zweitschlüssel hat. Geweckt wurde allerdings die Falsche.Nachdem sich die Beamten vergewissert hatten, dass die Angaben des Mannes stimmen, halfen sie ihm in seine Wohnung zu kommen.