Kreis Lörrach Mountainbikerin stürzt bei Präg zehn bis 15 Meter tief einen Abhang hinunter

Erhebliche Verletzungen zog sich eine 62 Jahre alte Mountainbikerin bei einem Sturz auf einem Waldweg in der Nähe des "Prägerecks" zu.

Die Frau befuhr am Sonntagnachmittag einen Waldweg in Richtung "Prägereck" talwärts. Als sie wegen eines Stein bremste, verlor sie die Kontrolle und geriet nach rechts vom Waldweg ab.Anschließend stürzte sie etwa zehn bis 15 Meter tief einen Abhang hinunter und blieb an einem Baum liegen.Ihr Ehemann leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Frau musste durch die Bergwacht geborgen werden.Anschließend wurde sie vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.