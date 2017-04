Todtnau Motorradunfall wegen Ölspur auf der L 151: Zwei Personen schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der L 151 ein Motorradunfall, bei dem der Kradfahrer und seine Sozia schwer verletzt wurden.

Gegen 16.50 Uhr fuhren der 70-jährige Mann und seine 59-jährigen Sozia als zweite einer Dreiergruppe Kradfahrer von Präg bergwärts in Richtung Hochkopf/Todtmoos, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilt.Aufgrund einer Flüssigkeitsspur (vermutlich Öl) in einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer zu Fall und rutschte mit seiner Sozia nach rechts in die Leitplanken. Das Motorrad schlitterte auf der Fahrbahn weiter und kam etwa nach 65 Metern zum Liegen.Durch den Aufprall gegen die Pfeiler der Leitplanke erlitten beide Personen schwerste Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Die L 151 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa1500 Euro. Durch die hinzugerufene Straßenmeisterei wurde die Straße abgestreut.Da der Verursacher der Flüssigkeitsspur bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte, hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise. Möglicherweise hat jemand diesbezügliche Beobachtungen gemacht.Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 07621/98900.