Kleines Wiesental Motorradfahrer nach Sturz mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Am Sonntagvormittag verunglückte im Kleinen Wiesental ein 37-jähriger Motorradfahrer.

Der Mann befuhr um 11.30 Uhr die L 131 von Böllen in Richtung Neuenweg. In einer Kurvenkombination geriet das Krad auf den Grünstreifen, worauf der Fahrer die Kontrolle verlor und stürzte.Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Fahrer und Krad schlitterten ein längeres Stück über die Straße, ehe beide zum Liegen kamen.Der verletzte Fahrer wurde nach Eintreffen eines Rettungswagens medizinisch versorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.Die Kreisstraße war zeitweise voll gesperrt. Am Motorrad entstand etwa 1000 Euro Schaden.