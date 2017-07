Todtnau Motorradfahrer bei Unfall am Präger Böden schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag verunglückte auf der L 149 ein Motorradfahrer.

Der 47-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Krad die L 149 bergwärts. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über die Maschine.Trotz eingeleiteter Blockierbremsung geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanken und kam zu Fall. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Während der Landung und des Starts des Hubschraubers musste die L 149 kurzfristig voll gesperrt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.