Kandern Mann würgt Frau: Polizei sucht mutige Zeuginnen, die Opfer befreit haben

Nach einem Zwischenfall am Sonntagabend im Kandern-Egerten ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht zwei wichtige Zeuginnen.

Kurz nach 21 kam es zwischen zwei in der Heubergstraße wohnhaften Personen - einem Mann und einer Frau - zu einem verbalen Streit. Hierbei soll die Frau von dem Mann bedroht worden sein.Der Streit verlagerte sich ins Freie und eskalierte. Der Mann soll die Frau angegangen, umgestoßen und gewürgt haben.Zwei Frauen in einem vorbeifahrenden Auto wurden Augenzeuginnen des Kampfes. Sie hielten an, stiegen aus und zogen den Mann von seinem Opfer weg, das sich in Sicherheit brachte und die Polizei rief.Bei deren Eintreffen waren die beiden mutigen Zeuginnen nicht mehr vor Ort. Der alkoholisierte und aggressive Mann wurde kurz darauf vorläufig festgenommen.Die beiden mutigen Frauen werden dringend als Zeuginnen gesucht und gebeten, sich beim Polizeiposten Markgräflerland in Kandern zu melden (07628-977800).