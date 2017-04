Hausen im Wiesental Mann schlägt aus Wut um sich: Gartentor, Autoscheibe und Streifenwagen beschädigt

Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei von Anwohnern in die Maibergstraße gerufen, da es dort zu einer lautstarken Auseinandersetzung im Nachbarhaus gekommen sei.

Abklärungen vor Ort ergaben, dass es zuvor zwischen einem 24-jährigen Mann und Familienangehörigen zu einem Streit gekommen war. Als der 24-Jährige das Wohnhaus verließ, zerschlug er aus Wut an einem geparkten Auto die Scheibe und beschädigte ein Gartentor. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Störenfried nicht mehr vor Ort.Kurz nach 22.30 Uhr ging erneut ein Anruf ein, dass der 24-Jährige wieder an der Wohnanschrift aufgetaucht sei und nun die Glasscheibe an der Haustüre eingetreten habe.Erneut fuhr eine Streife vor Ort, wo sich der Sachverhalt bestätigte. Der Mann konnte angetroffen werden und wurde in Gewahrsam genommen.Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er mit dem Fuß gegen das Heck des Streifenwagens, wodurch der Rückscheinwerfer beschädigt wurde.Der angerichtete Schaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Der 24-Jährige gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.