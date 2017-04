Lörrach Lörrach bekommt nach vier Stunden Beratung im Kreistag Zuschlag für das Zentralklinikum

Die Entscheidung ist gefallen und sie fiel klar aus: Mit deutlicher Mehrheit entschied sich der Kreistag für Lörrach als Standort des künftigen Zentralklinikums.

Grundlage für die Entscheidung war die Bewertungsmatrix, die Lörrach deutlich vor die Mitbewerber Schopfheim und Rheinfelden positioniert hatte. Das Ergebnis der offen durchgeführten Abstimmung fiel eindeutig aus: 42 Kreisräte stimmten bei einer Enthaltung für den Vorschlag Lörrach, neun dagegen.

Landrätin Marion Dammann betonte in ihrer Eingangsrede, es gehe nicht um eine Entscheidung zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum. Bei der Vielzahl der Kriterien sei in Form der Matrix eine sachliche Gewichtung erforderlich gewesen. Vor allem sei es wichtig, eine gute Erreichbarkeit für möglichst viele Bürger zu ermöglichen. Die Landrätin sagte auch, in der öffentlichen Diskussion sei manche Behauptung mangels Sachkenntnis nicht ganz richtig gewesen. Sie wolle hingegen den Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung zugunsten des Standorts Lörrach nachvollziehbar machen.

Im Detail übernahmen diese Aufgabe der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler und Sabine Bommel vom Beratungsbüro Andree Consult. Hoehler befasste sich mit den eher grundsätzlichen Aspekten. Er verglich aus planerischer Sicht die drei Standortvorschläge.

Die Reaktionen der Fraktionssprecher

In der politischen Bewertung durch die Fraktionen stand der Aspekt der Zentralität im Mittelpunkt. „Alle drei Standorte sind grundsätzlich geeignet“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Paul Renz.



Ebenso wie Renz für die CDU-Fraktion kündigte Gabriele Weber für die SPD ein uneinheitliches Votum an. Weber sagte, Vorrang müsse die Sicherung einer hervorragenden medizinischen Versorgung haben.



„Es geht bei der heutigen Entscheidung nicht darum, jemanden zu stärken, nur die Klinik“, sagte Ulrich May für die Freien Wähler/Unabhängigen. Die Freien Wähler/Unabhängigen stimmten mit großer Mehrheit für den Standort Lörrach.



Die Grünen verteidigten den Wert der Matrix. „Sie ist weder willkürlich, noch mangelhaft, noch obskur“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernd Martin. Aus Sicht der Grünen belege sie die Vorteile des Standorts Lörrach.



Wolfgang Roth-Greiner (FDP) betonte, der Vorwurf, das Ergebnis sei zugunsten Lörrachs zurechtgezimmert sei, sei unhaltbar. Vor der Sitzung hatte Erhard Schöpflin der Landrätin eine Liste mit rund 4000 Unterschriften übergeben, in denen Bürger des Wiesentals Schopfheim als Standort gefordert hatten.

Die Kriterien und das Ergebnis