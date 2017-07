Schopfheim Live-Night: Tanzmusik zum Essen à la Carte

Die Schopfheimer Wirte laden am Samstag, 5. August zur 13. Live-Night ein.

Schopfheim (hjh) Zum 13. Mal sind die Gourmets der Markgrafenstadt eingeladen, fröhlich tanzend und singend durch die Gastronomie der Stadt zu bummeln und dabei zum guten Tröpfchen die Leckerbissen der zehn beteiligten Restaurants, Kneipen oder Bars zu genießen. Rund 2000 Gäste erwarten die Organisatoren zur „Live-Night“ am Samstag, 5. August.

Geboten wird Tanzmusik satt zum guten Essen à la Carte, beziehungsweise eine „musikalische und kulinarische Reise durch die Schopfheimer Gastro-Szene“, wie es Tesfaldet Reda (Tessie) am Mittwoch bei einem Pressegespräch zu dieser – so Tessie – „schönsten Veranstaltung in unserer Stadt“ erläuterte. Organisiert und geplant wird sie wieder vom Wirteverein Schopfheim im Auftrag des Gewerbevereins.

Im Restaurant Glöggler spielt die Band „Amedeus“ auf zum „Tanz auf dem Viehmarktplatz“. Schräg gegenüber im „Kranz“ gibt’s getreu dem Namen der Band „Zitlos“ Oldies zum feinen Essen. Das Gasthaus „Adler“ würzt seine Speisen mit „Tanz- und Partymusik und italienischem Flair“ (Trio Vintage). In der Kulturkneipe „Goldener Löwe“ pop-rockt die Band „Red Folding Chair“. Im „Hurlibaus“ lädt Steffi Lais mit ihrer Band zum Tanzen und Schmusen ein. Wie immer bringen für „Tesnaz Café Bar“ und die „Neue Krone“ die Akteure von „Rockin Carbonara“ mit ihrem „Rockabilly Style“ Schwung und gute Laune zum Kronenbrunnen. Beim Gasthaus „Sonne“ und vor „Martin’s Restaurant“ versprechen die „Sunshine Music“(er) „Stimmung pur“. Und im „Kleinen Eck“ steht „Tanz und Stimmung“ mit „Splash“ auf der Speisekarte.

Tickets gibt es bei den teilnehmenden Wirten für zehn (Vorverkauf) beziehungsweise zwölf Euro (Abendkasse).

Auf dem Live-Night-Ticket sollten sich deren Besitzer die Besuche in den Lokalen mit Stempel bescheinigen lassen. Denn auch in diesem Jahr nehmen wieder alle vollständig ausgefüllten und gestempelten Tickets an der Verlosung von „zehn unvergesslichen Gastro-Überraschungen für zwei Personen bei einem der teilnehmenden Wirte“ teil.

Die „Wirtestadt Schopfheim“ zeigt sich also am Samstag, 5. August, ab 18.30 Uhr getreu ihrer Devise erneut von ihrer „echt schönen und vielfältigen“ Seite. Ausschank-Ende ist am Sonntag um ein Uhr.