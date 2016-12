Lörrach Leitbildprozess in Lörrach geht weiter

Der Leitbildprozess soll weitergehen. Dies kündigte Oberbürgermeister Jörg Lutz bei einem Pressegespräch zum Jahresende an. Im Februar werde es zunächst einen verwaltungsinternen Workshop geben, bei dem die Frage erörtert werde, wie die Ergebnisse des im vergangenen Sommer beschlossenen Leitbildes in das Verwaltungshandeln eingebunden werden können.

Auch das Moderatorenteam wird bei diesem Workshop mitwirken. In einem zweiten Schritt werde es auch noch einmal eine Diskussion im Gemeinderat geben, kündigte Lutz an. Der Oberbürgermeister wies bei dieser Gelegenheit auch die Kritik des CDU-Fraktionsvorsitzenden Ulrich Lusche zurück. Dieser hatte in seiner Haushaltsrede gesagt, „der aufwand- und kostenträchtige Leitbildprozess hat zu einem verbalisierten Wünsch-Dir-Was geführt“. Man hätte besser die Bürger fragen sollen, auf was sie zu verzichten bereit wären, sagte Lusche in seiner Grundsatzrede zur Beschlussfassung über den Etat 2017.

OB Lutz hielt dieser Sichtweise im Mediengespräch am Dienstag nun entgegen, er sehe das Leitbild keineswegs als eine unrealistische Wunschliste. Lutz: „Da stehen viele Dinge drin, die kein Geld kosten, und die von viel Realitätssinn der Bürger geprägt sind.“ Lutz sagte, wegen der vielen drängenden Aufgaben, die von der Verwaltung in den vergangenen Monaten bewältigt werden mussten, sei die anstehende Frage, wie die Ergebnisse des Leitbilds im Handeln der Stadt zu verankern sei, in den Hintergrund geraten. Im neuen Jahr wolle er das Thema aber voranbringen. „Das muss weitergehen, sonst kommt zu Recht der Vorwurf, da hätten wir etwas Tolles angekündigt und es dann gleich in die Schublade gelegt“, sagt Lutz.

Das Leitbild weiter voranzubringen sei für ihn persönlich ein großes Ziel für 2017, betonte Jörg Lutz. Sachstand jetzt ist, dass das im ersten Halbjahr 2016 in mehreren Beteiligungsphasen erarbeitete Konzept vom Gemeinderat mehrheitlich zwar nicht als verbindlicher Ausdruck des Bürgerwillens akzeptiert wurde, doch aber als wichtiger Hinweis gesehen wird.