Kreis Lörrach Lehrermangel im Kreis Lörrach laut GEW hausgemacht

Die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) nimmt zur Lehrerversorgung im Kreis Lörrach Stellung. Dabei sieht sie das Problem als „auf politischer Ebene hausgemacht“ an.

Anja Hanke, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Lörrach, schlägt in einer Pressemitteilung zum Schuljahresbeginn Alarm in puncto Lehrerversorgung und prognostiziert bereits zum Schuljahresbeginn Unterrichtsausfall. Auch die Verantwortlichen hat die GEW da bereits identifiziert. „Das Problem ist auf politischer Ebene hausgemacht“, schreibt Hanke.

Im Gebiet des Schulamtes Lörrach würden schon zu Beginn des Schuljahres zusätzlich mehr als 100 Personen mit und ohne Lehrerausbildung als Krankheitsvertretungen befristet eingestellt, um das „Minimum an Unterrichtsversorgung zu gewährleisten“, schreibt Hanke. Normalerweise würden solche Vertretungen erst im Laufe des Schuljahres zur Überbrückung kurzfristiger Ausfälle eingesetzt.

„Nun gehören sie fest zum System“, befindet Hanke, würden aber nicht wie festangestellte Kräfte bezahlt. „Hier handelt es sich um Leiharbeit im Bildungsbereich. Dies ist ein Armutszeugnis für unser Land“, so die GEW-Kreisvorsitzende. Doch trotz dieser Maßnahme gebe es insbesondere in den ländlichen Gebieten beider Landkreise nach wie vor unbesetzte Stellen. Deshalb werde von Anfang an Pflichtunterricht ausfallen.

Das Lörracher Schulamt treffe daran aber keine Schuld. Die Bemühungen, Lehrkräfte für die Region zu gewinnen, seien dort enorm gewesen. Vielmehr habe das Land jahrelang mit falschen Prognosen bezüglich der Schülerzahlen kalkuliert und zu wenige Lehrkräfte eingestellt. Und das, obwohl genügend ausgebildete Pädagoginnen da gewesen wären.

Statt in die Arbeitslosigkeit zu gehen, seien diese aber längst in die Schweiz oder andere Bundesländer abgewandert. Im Bereich der Sonderpädagogik gebe es zudem nach wie vor zu wenige Studienplätze. Zudem sei der Beruf durch Gehaltskürzungen für Dienstanfänger und immer größere Arbeitsbelastung zunehmend unattraktiver geworden. Die aktuellen Sofortmaßnahmen, mit denen das Kultusministerium nun gegenzusteuern versuche, seien „kleinteilig und wenig wirksam“. Stattdessen brauche es ein generelles Umsteuern in der Bildungspolitik, betont Hanke.