vor 3 Stunden jsc Oberes Wiesental Kriminelle Benzinbettler unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Am Sonntagnachmittag traten im Raum Todtnau/Feldberg rumänische Benzinbettler auf. Die beiden Männer standen mit ihrem Auto mit Nürnberger Kennzeichen auf Parkplätzen an der B 317 und hielten vorbeikommende Autos an.