Kreis Lörrach Kreistag: Fritz Lenz aus Schopfheim legt sein Mandat nieder

Der Schopfheimer Kreisrat Fritz Lenz legt sein Mandat nieder und schiedet aus dem Aufsichtsrat der Kliniken Lörrach aus. Als Entscheidung führt er Altersgründe auf.

Lörrach – Fritz Lenz aus Schopfheim, seit 2009 für die Unabhängigen Mitglied des Lörracher Kreistags, legt sein Mandat als Kreisrat nieder und scheidet aus dem Aufsichtsrat der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH aus. In einem Schreiben an Landrätin Marion Dammann führt der bald 76-Jährige für diesen Schritt Altersgründe an. Dies sei kein spontaner Entschluss auf den Kreistagsbeschluss von vorvergangener Woche, das Zentralklinikum für den Landkreis in Lörrach zu bauen, hält er in seinem Brief fest.

Vielmehr habe er nach seinem 75. Geburtstag vergangenes Jahr für sich Bilanz gezogen und bemerkt, dass er durch die gesamte Kreistagsarbeit vieles im privaten und wirtschaftlichen Bereich vernachlässigt habe. Zudem habe er den Eindruck gewonnen, dass er im Kreistag nicht das bewirken könne, was er sich unter einer erfolgreichen Arbeit vorstellt. Die Verwaltung sei immer einen Schritt voraus, dann in vielen Bereichen festgelegt und meistens Argumenten von außen nicht mehr zugänglich.

Diese Erfahrung habe Fritz Lenz nicht nur jetzt bei der Standortwahl für das Zentralklinikum gemacht, sondern auch bei der Einführung der Biotonne und der Verlagerung der Metallabteilung der Schopfheimer Gewerbeschule. Dieses „Ohnmachtsgefühl“ habe dazu geführt, dass sich inzwischen bei ihm eine ähnliche Politikverdrossenheit entwickelt habe wie bei vielen Mitbürgern, schreibt Fritz Lenz. „Dies, obwohl ich politisch und sozial denke und auf Glaubwürdigkeit achte“, fährt er in dem Schreiben fort. Es sei kein gutes Gefühl, wenn man sich mit viel Engagement einbringen wolle und nichts bewirken könne.