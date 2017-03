Kreis Lörrach Kreis Lörrach ist traurige Spitze bei der Unfallstatistik

Trotz Rückgang der Unfallzahlen liegt der Landkreis Lörrach in der Unfallstatistik der Region weit vorne.

Das Polizeipräsidium in Freiburg hat die Verkehrsunfallstatistiken für das Jahr 2016 vorgestellt. Der Landkreis Lörrach liegt bei den Unfallzahlen nach wie vor weit vorne in der Region. Dabei gab es 2016 weniger Unfälle als im Vorjahr. Während die Zahl der Unfälle mit Kindern in den vergangenen Jahren abgenommen hat, nehmen Unfälle mit Senioren zu.

Insgesamt gingen im Jahr 2016 knapp 5500 Unfälle im Landkreis Lörrach in die Polizeistatistik ein. Das sind etwa fünf Prozent weniger als im Jahr davor, allerdings deutlich mehr als noch vor vier Jahren. Die Zahl der statistisch erfassten Unfälle liegt bei 2845, bei den restlichen war der Schaden zu gering, als dass sie erfasst worden wären. Nach wie vor hoch ist die Zahl der Unfälle mit Todesopfern. Neun Menschen verloren im vergangenen Jahr auf den Straßen im Landkreis ihr Leben. Die Unfallrate im Kreis ist die höchste in der Region und eine der höchsten in Baden-Württemberg. Auch die Unfallbelastung ist ein Spitzenwert in der Region und in etwa auf dem Level Freiburgs. Die Unfallrate bezeichnet die Zahl der Unfälle mit Personenschaden außerhalb von Ortschaften im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern. Die Unfallbelastung dagegen zählt Unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Über die Gründe für die schlechten Werte kann die Polizei nur spekulieren. Der Spezialist für Unfallstatistiken im Polizeipräsidium, Norbert Becker, nannte die Nähe zu den Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz als eine mögliche Ursache. Daneben spielen aber wohl auch die straßenbaulichen Bedingungen eine Rolle. Gerade auf der B 317 habe die Polizei alles Mögliche probiert, um die Unfallzahlen zu senken; nichts habe gefruchtet. Nun hofft sie, dass die Umbaumaßnahmen in Maulburg und Schopfheim die Situation verbessern werden.

Die Autobahnen im Landkreis werden dagegen zunehmend sicher. Am südlichen Ende der A 5, auf der A 98 und der A 861 gehen die Unfallzahlen seit Jahren zurück. 2016 gab es mit 163 Unfällen so mehr als ein Viertel weniger als noch im Jahr davor. Die Unfälle mit Personenschaden sind gar um 37,5 Prozent zurückgegangen. Todesopfer gab es hier keine. Hier zeigen sich wohl auch die Auswirkungen technischer Neuerungen wie Spurassistenten und Abstandsmesser, die hoffentlich helfen werden, Auffahrunfälle noch weiter zu verringern, sagte Polizeipräsident Bernhard Rotzinger.

Eine der häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen ist überhöhtes Tempo. Aber auch Ablenkungen während der Fahrt blieben ein großes Sorgenfeld: An erster Stelle das Smartphone, aber auch die Elektronik in Autos überfordere viele Fahrer. Viele Unfälle mit tödlichem Ausgang ließen sich einfach verhindern. Jeder vierte Unfalltote im Land habe keinen Gurt getragen, so Rotzinger. Die Polizei verwende viel Energie in Präventionsarbeit, auch wenn man deren Ergebnisse nicht sofort sehe. Doch ließen sich dadurch langfristig am besten Unfälle vermeiden.