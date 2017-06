Kreis Lörrach Kreis Lörrach: Diebstähle aus offenen Autos  Polizei rät zur Vorsicht

Immer öfter stehlen Unbekannte aus offengelassenen Fahrzeugen Wertgegenstände. Häufig sind Handwerkerfahrzeuge, aus denen etwa Werkzeuge oder Maschinen gestohlen werden, betroffen.

Kreis Lörrach – In jüngster Zeit mehren sich sowohl im Stadtgebiet Lörrach als auch in den Stadtteilen Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen. Davon betroffen sind hauptsächlich Handwerkerfahrzeuge, aus denen Werkzeuge, Werkmaschinen und andere Wertgegenstände gestohlen werden, während die Besitzer meist in der unmittelbaren Nähe Arbeiten verrichten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit immer ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar zurückzulassen. Die Diebe suchen oft bewusst solche Tatgelegenheiten und nutzen auch kurze Unaufmerksamkeiten aus. Verdächtige Beobachtungen sollte man in solchen Fällen unverzüglich der Polizei melden. Die in den vergangenen Tagen angezeigten Diebstähle werden beim Polizeirevier Lörrach bearbeitet, das unter der Telefonnummer 07621/17 65 00 rund um die Uhr erreichbar ist.