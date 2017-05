Kreis Lörrach Kranfahrzeug kippt um und blockiert Fahrbahn zwischen Hausen und Enkenstein

Die Kreisstraße 6348 zwischen Hausen im Wiesental und Enkenstein musste am Mittwochnachmittag für zwei Stunden gesperrt werden, um einen Kran, der auf die Fahrbahn gestürzt war, zu bergen.

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr wurde über Notruf beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Freiburg gemeldet, dass ein Kranfahrzeug umgestürzt sei und nun die Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Hausen im Wiesental und Enkenstein blockiere.Vor Ort wurde festgestellt, dass bei einem Lastwagen mit Ladekran während der Fahrt offensichtlich eine der Stützen ausfuhr und sich ins Bankett der Straße bohrte. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schlingern und kippte um.Nach erfolgreicher Bergung konnte das Fahrzeug - an welchem vermutlich Totalschaden entstand - abgeschleppt werden und die Strecke nach knapp zwei Stunden wieder frei gegeben werden. Der 56-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.