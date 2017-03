Basel Kartenverlosung: African Angels bringen die Seele Afrikas zum Klingen

Der SÜDKURIER verlost ein Mal zwei Karten für das Konzert des Cape Town Opera Chorus am 22. April im Musical-Theater Basel. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen, erfahren Sie hier.

Der weltbekannte Cape Town Opera Chorus kommt im Frühjahr mit einem neuem Programm zurück in die Schweiz. Am 22. April sind die Sängerinnen und Sänger aus Südafrika live im Musical-Theater Basel zu erleben. Bei den International Opera Awards in London wurde das Ensemble zum besten Opernchor des Jahres 2013 gewählt. Auch in den zahlreichen Inszenierungen der Cape Town Opera begeistern die brillanten Stimmen Kapstadts von London über Paris bis Melbourne ein weltweites Publikum.

Die anspruchsvolle und gleichermaßen kurzweilige Zusammenstellung weltbekannter Musikstücke offenbart die faszinierende Vielseitigkeit der 18 ausgewählten Sängerinnen und Sänger des Cape Town Opera Chorus und ist dabei so facettenreich und bunt wie Südafrika selbst. Am 22. April kommen sie mit einem neuen Konzertprogramm zurück ins Musical-Theater Basel. Das Publikum darf sich auf zahlreiche Highlights freuen, darunter Miriam Makebas „Pata Pata“, „Brüderlein und Schwesterlein – Du und Du“ aus dem Operetten-Klassiker „Die Fledermaus“, George Gershwins „I Got Rhythm“, Oscar Hammersteins Evergreen „Ol‘ Man River“ sowie der Gospel-Hit „Oh Happy Day“. Der SÜDKURIER verlost exklusiv ein Mal zwei Karten für den Konzertabend in Basel.

Über die Grenzen aller gesellschaftlichen Schichten hinweg gehört das Singen in Südafrika zum täglichen Leben, sei es im Schulchor oder in der Kirche, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Dabei sind die Traditionen und Vorlieben der Südafrikaner in puncto Gesang genauso vielfältig wie die verschiedenen Ethnien des Vielvölkerstaates: Von traditionellen afrikanischen Liedern mit den markanten Schnalzlauten der Xhosa über den Gospel – der seine Wurzeln im kulturellen Erbe des Kontinents hat – bis hin zur klassischen Oper, welche sich in Südafrika inzwischen zu einem wahren Trend entwickelt hat. War sie zu Zeiten der Apartheid als typisch europäisches Kulturgut ausschließlich der weißen Führungsschicht vorbehalten, begeistert sie nun die Menschen bis in die entlegensten Provinzen des Landes.

,African Angels’ spiegelt die Vielfalt der in Südafrika aufeinandertreffenden Musikstile in einem hinreißenden Konzertabend wider. Unter der Leitung von Musikdirektor und Pianist José Dias überraschen die 18 Sängerinnen und Sänger mit der beeindruckenden Bandbreite ihres Repertoires und sind als Solisten genauso überzeugend wie im Chor. Über zwanzig Stücke bringen den Facettenreichtum südafrikanischer Kultur klangstark und voller Lebensfreude zum Ausdruck.

So gewinnen Sie Karten

Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, im Musical-Theater Basel48 bis 88 Schweizer FrankenEventim 01806/101011 (0,14 Euro/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min), www.eventim.de

Der SÜDKURIER verlost ein Mal zwei Karten für das Konzert der African Angels am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr in Basel. Um zu gewinnen, wählen Sie die Nummer 01379/37050085 (0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) und nennen Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer sowie das Stichwort „Afrika“. Teilnahmeschluss ist am Montag, 3. April, 12 Uhr. Der Gewinner oder Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt und kann die Karten gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abholen.