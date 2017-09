Kreis Lörrach Kandidatencheck: Jonas Hoffmann (SPD) will Menschen die Angst nehmen

Jonas Hoffmann tritt im Wahlkreis 282 Lörrach-Müllheim für die SPD bei der Bundestagswahl am 24. September an.

#mehrGerechtigkeit #ZukunftderArbeit #Hoffnugsmacher" – die Hashtags in den Slogans des SPD-Kandidaten Jonas Hoffmann sind kein Zufall. Egal, ob bei den Themen soziale Gerechtigkeit, Zukunft der Arbeit oder gesellschaftliches Klima: Die Digitalisierung spielt für den IT Abteilungs- und Projektleiter in allen Bereichen eine große Rolle.

Was ich anpacken will : "Ich möchte den Sozial- und Rechtsstaat im Internet stärken. Das Internet, das auf einer Technik basiert, die eigentlich nur dafür gedacht war, 200 Menschen zu vernetzen, wird in Teilen unterschätzt. In manchen Teilen wird zu naiv damit umgegangen. Da besteht die Gefahr, dass unser Sozialstaat darunter leidet und Menschen abgehängt werden. Damit wir Chancengerechtigkeit beibehalten und auf Dauer den sozialen Frieden sichern können, möchte ich hier anpacken."

An die Nieren geht mir : "Dass mit Angst Politik gemacht wird und dass man Menschen bewusst Angst macht, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Dass man Menschen ausgrenzt, um andererseits ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Das ist etwas, was mich wirklich stört und mich schlussendlich auch in die Politik getrieben hat."

Mein weiterer Weg führt mich: "Das hängt natürlich ganz stark vom 24. September ab. Wenn das gut läuft, würde ich mich gerne im Bundestag vor allem für Digitalisierungs- und Gerechtigkeitsthemen engagieren. Falls das nicht der Fall sein wird, werde ich erstmal mit meiner Frau in den Urlaub gehen, die ganzen Erfahrungen verarbeiten und dann weiter im IT-Bereich arbeiten und mich lokalpolitisch und ehrenamtlich in der Jugendarbeit einbringen."

Was ich im Sinn habe : "Im Moment ist natürlich der Wahlkampf allgegenwärtig. Ich muss ja zusätzlich noch arbeiten, da läuft grad sehr wenig noch nebenher. Ich bin froh, dass da auch mein Chef mitspielt. Ich freue mich auf die kommenden Wochen Wahlkampf. Wenn man spürt, dass seine Partei hinter einem steht, wenn man auf einem Podium überzeugt und wenn man Menschen auf der Straße erreicht, dann treibt mich das an."

Mein Herz schlägt für : " Menschen, die nicht die perfekten Startvoraussetzungen hatten. Meistens sind das junge Menschen, die nicht die Unterstützung oder Ausbildung erfahren haben, die sie eigentlich gebraucht hätten. Manchmal vielleicht auch nicht den nötigen Tritt in den Hintern, um sich wirklich zu engagieren. Für solche Menschen schlägt mein Herz. Für sie müssen wir die Voraussetzungen verbessern. Wir können es uns mit unserem demographischen Wandel überhaupt nicht leisten, junge Menschen liegenzulassen."

Beweglichkeit in der Politik: "Unsere Gesellschaft verändert sich die ganze Zeit. Am schnellsten sind die Veränderungen in der digitalen Welt. Da hat sich die Politik in den letzten Jahren zu wenig bewegt. Zu viele Regulierungen oder Gesetze funktionieren in der digitalen Welt nicht so, wie sie sollten. Da würde ich gerne mehr Bewegung in die Politik hineinbringen. Trotz aller Bewegung müssen aber unsere Werte, wie die Würde des Menschen, die Freiheit des Einzelnen und die Gleichberechtigung in der Politik unbeweglich sein."

Zur Person

Jonas Hoffmann: Nach seinem Engagement in der Studentenpolitik an der Dualen Hochschule in Lörrach und einer Weltreise, bei der er die Flüchtlingsthematik „von der anderen Seite“ kennenlernte, beschloss Jonas Hoffmann, politisch aktiv zu werden.

Geboren: 30. Juni 1985

Wohnort: Lörrach

Beruf: IT Abteilungs- und Projektleiter

Karriere: Studium an der Dualen Hochschule

Ausbildung: Fachinformatiker

Parteimitglied seit: 2016

www.jonashoffmann2017.de

www.facebook.com/jonashoffmann2017

Drei Ziele

...für meinen Wahlkreis

Ich möchte den öffentlichen Nahverkehr stärken, die Elektrifizierung der Rheintalstrecke voranbringen, die Kandertalstrecke als S-Bahn ausbauen und die Belastung für Anwohner reduzieren.

Eine Bagatellgrenze bei der Mehrwertssteuerbefreiung.

Die Stärkung der dualen Ausbildung und des dualen Studiums (DHBW).

...für die Bundespolitik

Eine Vermögenssteuer für Vermögen ab 5 Millionen Euro.

Einen Ausbau der Förderung für den sozialen Wohnungsbau.

Auf Dauer ein starkes Europa, denn gemeinsam sind wir stärker als allein.

Angst ist für ihn ein schlechter Ratgeber

Viele Menschen – sei es konkret oder abstrakt – haben Ängste wie zum Beispiel vor Terrorismus oder vor einem sozialen Abstieg. "Angst kann man nur mit Hoffnung, Mut und Engagement begegnen", sagt Jonas Hoffmann. Er berichtet von einem Nachmittag in Afghanistan, an dem er neun Selbstmordattentate erlebt habe. "Das hat mich sicherlich geprägt, aber trotzdem hat mir dieser Moment bewusst gemacht, wie wertvoll diese Freiheit ist, die wir hier haben. Dass wir sie keinesfalls aufgeben dürfen und dass es sich auch lohnt, für sie Angst auszuhalten."

Auf keinen Fall dürften wir aus Angst unsere Menschlichkeit aufgeben, fordert der SPD-Bundestagswahlkandidat: "Wenn wir das machen, dann erreichen die, die uns Angst machen wollen, ihre Ziele. Genau deshalb wird Angst geschürt, egal ob von Rechts oder von Islamisten. Auch von Politikern hier aus dem Wahlkreis."

Weiter misst Hoffmann einer europäischen Lösung große Bedeutung bei: "Natürlich müssen wir die organisierte Kriminalität, die für mich auch den Terrorismus mit einschließt und heutzutage international agiert, so effektiv wie möglich bekämpfen. Hierfür brauchen wir aber vor allem eine bessere Zusammenarbeit in Europa. Eine europäische Staatsanwaltschaft könnte den entscheidenden Vorteil liefern. Eine Mauer hat noch keinen Terrorist, Drogen-, Waffen- oder Menschenhändler aufgehalten."

Angst sei in der Politik ein schlechter Ratgeber, denn Politik bedeute, so Hoffmann, gegebene Zustände zum Besseren zu verändern, um der zukünftigen Entwicklungen Rechnung tragen zu können. "Wenn ich Angst habe vor Veränderungen, bedeutet das, dass ich stehen bleibe oder vielleicht sogar zurückgehe", sagt Jonas Hoffmann. Das zeige sich auch in der Sicherheitsdebatte: Aus der Angst der Politik heraus, die Zustimmung in der eigenen Bevölkerung zu verlieren, seien immer härtere Sicherheitsgesetze entstanden, stellt Jonas Hoffmann fest.

"Unserer Bürgerrechte werden Schritt für Schritt immer mehr eingeschränkt und Menschen, die neu zu uns gekommen sind, haben in manchen Situationen eine deutlich härtere Behandlung bekommen, als es notwendig gewesen wäre. Andere ertrinken bis zum heutigen Tag im Mittelmeer."