Basel International zur Festnahme gesuchter Mann am Bahnhof SBB gefasst

International zur Festnahme gesuchter Mann am Bahnhof SBB gefasst

Schweizer Grenzwächter haben am Wochenende einen zur Festnahme gesuchten Mann gefasst. Bei der Personenüberprüfung zeigte sich, dass der Mann wegen verschiedenen mutmaßlich begangenen Taten international ausgeschrieben war. Er wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.

Schweizer Grenzwächter führten am Sonntagnachmittag eine Kontrolle eines Mannes im Bahnhof SBB in Basel durch.Dabei stellten sie bei einem Mann, welcher sich mit einem ungarischen Reisedokument auswies, fest, dass dieser international gesucht wurde und im Schengener Informationssystem (SIS) zur Festnahme und Auslieferung ausgeschrieben war.Gemäß Rückmeldung von fedpol wurde nach dem Mann wegen diverser Taten gefahndet. Er wird unter anderem dringend beschuldigt folgende Taten begangen zu haben: Geiselnahme, Diebstahl, Betrug, Missbrauch an Bankomaten und Urkundenfälschung.Der Mann wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.