Lörrach Immobilienmarkt: Wohnungsleerstand hat viele Facetten

Quote liegt in Lörrach unter dem Bundesschnitt. 130 Adressen bei Wohnen auf Zeit

Lörrach (gtr) Knapp 3000 Haushalte, also geschätzt 6000 Menschen, stehen auf der Warteliste der Wohnbau Lörrach. In der Stadt eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist für Menschen mit geringem Einkommen extrem schwer. Müsste die Stadt also stärker darauf einwirken, dass leerstehende Wohnungen schneller vermietet werden? Und was ist mit Wohnungen, die für viel Geld für kurze Zeiträume vermietet werden?

Es gibt Wohnraum, der monatelang leer steht. Wie viele genau, weiß niemand. Beim Zensus 2011 waren es in Lörrach 678 Wohnungen, sagt Pressesprecherin Susanne Baldus-Spingler, das habe einer Quote von 2,85 Prozent (bei einem Schnitt von rund 4 Prozent in Baden-Württemberg) entsprochen. Bei der Wohnbau Lörrach betrage der Leerstand höchstens ein Prozent. Deren Wohnungen stünden nur leer, wenn sie saniert werden. Die Stadtverwaltung gehe davon aus, dass die Quote auf dem freien Markt sich der der Wohnbau annähere.

Er habe das Gefühl, die Bereitschaft zu vermieten sei gewachsen, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz. Zahlen seien allerdings schwer zu bekommen. Lutz nennt als Beispiel die Einliegerwohnung, in der die Kinder übernachten, wenn sie zu Besuch kommen. Oder Häuser, die vor dem Verkauf entmietet würden. Erhebungen bedeuten einen immensen Aufwand. Hausbesitzer zu unterstützen, denen das Vermieten zu stressig ist – wie es häufiger bei älteren Leuten der Fall ist – dafür sieht Lutz kaum Optionen. Die Wohnbau brauche „vernünftige Cluster“, um Häuser zu verwalten, nicht einzelne Wohnungen in ganzen Stadtgebiet. Eine Plattform zu schaffen, die Vermieter und Mieter zusammenbringt, könne er sich vorstellen. Hier funktionierten die bürgerschaftlichen Strukturen schon gut, so unterstützen etwa der Arbeitskreis Miteinander und der Freundeskreis Asyl Flüchtlinge.

Ferienwohnungen Wohnraum, der zweckentfremdet und als Ferienwohnung vermietet wird, ist in Großstädten ein riesiges Problem. Veränderungssperren könnten dem zwar entgegenwirken, sagt Lutz – aber allzu viel brächten sie nicht. 49 Ferienwohnungen sind laut Spingler bei der Stadt gemeldet. Airbnb, Marktführer für die Vermittlung von privatem Ferienwohnraum, hat nach eigenen Angaben rund 80 Objekte in Lörrach im Angebot. Da die Stadt damit unter der Grenze von 100 Unterkünften liege, gebe es keine Daten darüber, wie sich die Zahlen entwickelt haben – und wie die Aufteilung in Gästezimmer und komplette Wohnungen ist. Der Karte auf der Airbnb-Buchungsseite zufolge sind es etwa 30 Wohnungen. Ob es sich dabei um angemeldete Ferienwohnungen handle, kontrolliere die Stadt nicht.

Wer eine offizielle Ferienwohnung anbietet, muss seine Gäste melden und die Konus-Gebühr abführen. Gesonderte Gebühren verlangt die Stadt nicht. So lange die Zahlen nicht ausufern, sieht der Oberbürgermeister keinen Grund zur Kontrolle, die ebenfalls sehr aufwändig sei. „Außerdem ist es ja auch schön, wenn die Stadt mit touristischen Angeboten punkten kann.“

130 Wohneinheiten – vom Zimmer bis zum ganzen Haus – bietet das Unternehmen Home Company nach eigenen Angaben in Lörrach an. Diese möblierten Wohnungen werden für mindestens einen, meist aber mehrere Monate vermietet und sind daher verhältnismäßig teuer. Auf Immobilienseiten im Internet bilden sie oft einen Großteil des Angebots – was frustrierend ist für alle, die auf Dauer suchen. Dieses Angebot werde aber gebraucht, sagt Lutz: „Die Gesellschaft ist sehr mobil.“ Wer beispielsweise nur für ein Projekt mehrere Monate in der Region arbeitet, sei darauf angewiesen. In Konkurrenz zu langfristig vermieteten Wohnungen sieht er sie daher nicht.

Die Stadt müsse sich vor allem im Neubau von Wohnungen engagieren, sagt Lutz. Die Wohnbau und die Baugenossenschaft seien wichtige Partner, weil sie nicht nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung vermieten. Deshalb habe man das Conrad-Areal (ehemals MMZ), auf dem 100 Wohnungen gebaut werden sollen, nicht an einen privaten Investor vergeben. Um neuen und sozialverträglichen Wohnraum zu schaffen, brauche es eine gute Förderung vom Land. Dass die Landesregierung das Fördervolumen 2017 auf 250 Millionen Euro anheben will, sei nicht genug, sondern nur „ein erster, zaghafter Schritt in die richtige Richtung“.