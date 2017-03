Kreis Lörrach IHK sieht großen Bedarf an Zuwanderung am Hochrhein

IHK sieht großen Bedarf an Zuwanderung am Hochrhein

Die IHK Hochrhein-Bodensee sieht für die Region erheblichen Bedarf an Zuwanderung sowie an Flächen für Wohnungen, Industrie und Gewerbe.

Die Region zwischen Weil am Rhein und Konstanz braucht eine hohe Zuwanderung, brutto mehr als 1000 Hektar Bauland sowie 400 Hektar Fläche für Gewerbe und Industrie. Diese Schlüsse zieht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee aus einer Studie zur Siedlungsentwicklung in der Grenzregion. Dabei dürften Betriebe und Kommunen keine Zeit verlieren. „Das Jahr 2035 ist für den Normalbürger ferne Zukunft, für einen Planer aber schon morgen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx am Freitag.

Der Stadt- und Regionalplaner Klaus Fleck, früherer Bürgermeister der Stadt Schopfheim, hat für seine Studie „Entwicklung der Region Hochrhein-Bodensee 2015-2035 unter Berücksichtigung der Grenzkantone“ ein Gutachten, das er 2014 im Auftrag von IHK und Regionalverband Hochrhein-Bodensee erstellt hat, aktualisiert. In der Region Hochrhein-Bodensee nimmt demnach die Bevölkerung bis 2035 um knapp 45 000 Einwohner zu.

Der Landkreis Lörrach wächst um knapp 19 800 oder 8,3 Prozent, die Kreise Waldshut und Konstanz um je rund 13 000 Einwohner. Dadurch steigt der Bedarf an Wohnraum. Für den Landkreis Lörrach errechnet Fleck 15 452 zusätzliche Wohneinheiten, für die 430 Hektar Bruttobauland oder 330 Hektar Baugrundstücke erforderlich sind. Für den Landkreis Waldshut kommt er auf 10 714 Einheiten und 270 Hektar Bauland oder 220 Hektar Baugrundstücke.Gleichzeitig nimmt bis 2035 laut Fleck die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 65 Jahren um 17 500 ab. Dabei ist der Rückgang in den Kreisen Lörrach und Waldshut mit 3,9 Prozent geringer als im Kreis Konstanz (minus 5 Prozent).

Durch eine höhere Erwerbsquote von Frauen und längere Lebensarbeitszeit lasse sich der aktuelle Bestand an Arbeitsplätzen besetzen, sagte Fleck am Freitag vor der Presse. Reserven für zusätzliche Grenzgänger seien aber keine vorhanden. Dass künftig verstärkt Fachkräfte in die grenznahe Schweiz abwandern, davon ist Fleck überzeugt, denn auch in den Grenzkantonen nimmt die Erwerbsbevölkerung ab. Dass allein der Zuzug aus dem Ausland dies ausgleichen kann, hält Fleck für politisch kaum durchsetzbar. Jährlich sauge die Schweiz aus der Region rund 1500 bis 2000 Fachkräfte als zusätzliche Grenzgänger ab.

Schließlich sinkt wegen Automation und optimierten Produktionsabläufen seit Jahren der Beschäftigtensatz: Pro Hektar Gewerbefläche arbeiten weniger Menschen. Bis in knapp 20 Jahren braucht die Region daher laut Fleck rund 420 Hektar Reserveflächen, um die Arbeitsplätze in Gewerbe und Industrie erhalten zu können. Für die IHK ergibt sich aus diesen Prognosen dringender Handlungsbedarf. Die Betriebe müssten, etwa indem sie verstärkt ausbilden, rechtzeitig schauen, dass sie zu Personal und Fachkräften kommen, sagte Alexander Graf, IHK-Geschäftsführer für Standortpolitik. An die Kommunen appellierte er, eine Vorwärtspolitik zu betreiben, um Flächen für bezahlbares Wohnen und Gewerbe bereitzustellen. Auf dem schon heute engen Wohnungsmarkt ziehen sonst Fachkräfte, die in der Region tätig sind, gegenüber den meist gut verdienenden Pendlern über die Grenze den Kürzeren, ergänzte Marx.

Bertram Paganini, bei der IHK zuständig für Existenzgründung und Unternehmensförderung, regte landkreisweite Flächenbilanzen an, die es bisher nicht gebe. Diese würden aufzeigen, inwieweit aus dem Bestand etwa mit Nachverdichtung und Hochhäusern der Bedarf an Flächen gedeckt werden kann und zusätzliche Flächen ausgewiesen werden müssen. Dabei gelte es auch über andere Optionen nachzudenken, etwa inwieweit die Privilegien von Land- und Forstwirtschaft bei der Flächennutzung länger haltbar sind. Auch Landschaftsschutzgebiete und Ähnliches dürften nicht tabu sei. Bei deren Ausweisung sei die Wirtschaft leider nicht gehört worden.

Fachkräftemangel und Flächenbedarf für Wohnungen und Gewerbe seien die beiden begrenzenden Faktoren auf dem Weg zu einer guten wirtschaftlichen Entwicklung der Region, fasste Claudius Marx zusammen. Er appellierte, keine Zeit mehr zu verlieren und umgehend tätig zu werden: „Was ich planerisch heute nicht anfange, werde ich in zehn Jahren nicht haben.“