Steinen Hochbehälter leer: In Höllstein funktioniert aktuell die Trinkwasserversorgung nicht

Hochbehälter leer: In Höllstein funktioniert aktuell die Trinkwasserversorgung nicht

Im Steinener Ortsteil Höllstein ist es am Dienstagabend zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung gekommen. Die Feuerwehr kümmert sich darum. Laut Polizei soll das Wasser bis 2 Uhr wieder fließen.

Am Dienstah gegen 21.20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach gemeldet, dass in Höllstein die Trinkwasserversorgung ausgefallen wäre.Die örtliche Feuerwehr ist gemeinsam mit dem Wassermeister dabei die Wasserversorgung wieder sicherzustellen. Hierzu wird derzeit der Hochbehälter neu gefüllt.Der örtliche Feuerwehrkommandant informierte die Polizei, dass die technische Ursache bereits gefunden und behoben wurde. Er geht davon aus, dass die Wasserversorgung nach und nach bis spätestens 2 Uhr wieder im gesamten Ort stabil gewährleistet ist.Betroffen ist der komplette Ortsteil Höllstein, welcher über eine eigene Wasserversorgung verfügt. Andere Orte im Landkreis haben laut Polizei keine Einschränkung.