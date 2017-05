Kandern Harley-Fahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto in Wollbach schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Pkw erlitt am Mittwochabend ein 60 Jahre alter Harley-Fahrer schwere Verletzungen.

Das Motorrad fuhr gegen 20.15 Uhr in der Nebenauer Straße in Richtung Nebenau. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Mazdas bog vom Zielrebenweg nach links in die Nebenauer Straße ein und kollidiert mit dem Motorrad.Der Pkw kam auf der linken Straßenseite zum Stehen, das Motorrad schleuderte nach rechts in den Graben. Das DRK brachte den Motorradfahrer mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Lörrach. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.