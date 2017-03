Häg-Ehrsberg Handbremse nicht richtig angezogen: Frau rollt mit Auto Hang hinunter und wird schwer verletzt

Eine nicht richtig angezogene Handbremse führte am Mittwochabend in Häg-Ehrsberg zu einem Unfall, bei dem eine 65-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Kurz nach 22.30 Uhr wollte die Frau ihr Auto auf einem Parkplatz in Stadel einparken. Dabei zog sie die Handbremse nicht richtig an, wodurch sich das Auto selbständig machte und mit der Frau den Hang hinunterrollte.Im Wald kam das Auto schließlich zum Stillstand. Die 65-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro.