Basel Grenzwächter fassen gesuchten Einbrecher bei Zollkontrolle

Schweizer Grenzwächter haben vor wenigen Tagen auf einer Nebenstraße im Westen von Basel eine Zollkontrolle durchgeführt. Dabei kontrollierten sie den Lenker eines in Deutschland zugelassenen Fahrzeugs, als dieser von Frankreich kommend nach Basel einreisen wollte.Dieser wies sich bei der Kontrolle mit einer litauischen Identitätskarte und einem litauischen Führerschein aus.Als die Grenzwächter die Dokumente prüften, stellten sie fest, dass diese gefälscht waren.Beim angeblichen Litauer handelte es sich um einen gesuchten Türken, welcher verschiedene falsche Namen verwendet. Der Mann sagte, dass er die gefälschten Dokumente in Belgien gekauft hätte und so in die Schweiz einreisen wollte.Unter seiner richtigen Identität wird der Türke zur Verbüssung einer Haftstrafe im Kanton Jura gesucht. Dies wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Der Mann wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.