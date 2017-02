Basel Grenzwächter entdecken 1,7 Kilogramm Kokain in Auto

Grenzwächter entdecken 1,7 Kilogramm Kokain in Auto

Schweizer Grenzwächter haben am Grenzübergang Basel-Weil/Autobahn einen größeren mutmaßlichen Rauschgift-Schmuggel aufgedeckt. In einem Personenwagen stießen sie auf 1,7 Kilogramm Kokain.

Anlässlich der Einreisekontrolle eines in der Europäischen Union zugelassenen Personenwagens, stießen Schweizer Grenzwächter diese Woche beim Autobahnübergang Basel-Weil auf eine größere Menge Rauschgift.Die insgesamt 1,7 Kilogramm Kokain sind in einem Versteck im Motorraum entdeckt worden. Beim Lenker des Personenwagens handelt es sich um einen 32-jährigen Mann. Er wurde mit den Betäubungsmitteln dem deutschen Zoll von Weil am Rhein übergeben. Die deutschen Behörden haben Haftbefehl gegen den Lenker erlassen und weitere Ermittlungen eingeleitet.