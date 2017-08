Basel Grenzwache stellt 2,3 Kilogramm Kokain sicher

Bereits Ende Juni stellten Mitarbeitende des Grenzwachtkorps 2,3 Kilogramm Kokain sicher. Dieses war in einem in Italien zugelassenen Personenwagen versteckt.

Am Donnerstag, 29. Juni, kontrollierten Mitarbeitende des Grenzwachtkorps beim Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen in Italien zugelassenen Personenwagen. Dies teilte die Grenzwachtregion Basel diese Woche mit.

Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der 60-jährige Fahrer Drogen transportieren könnte. Bei der eingehenden Kontrolle durch ein Spezialisten-Team wurden zwei Pakete mit insgesamt 2,3 Kilogramm Kokain, versteckt im Fahrzeug, aufgefunden.

Der Mann wurde für weitere Abklärungen der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben. Aufgrund der Ermittlungen kann erst jetzt darüber informiert werden, teilt die Grenzwachtregion mit.